Суд поместил под домашний арест экс-начальника ярославской колонии, где выявили пытки

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля поместил под домашний арест Дмитрия Николаева - бывшего временно исполняющего обязанности начальника ярославской колонии № 1 (ИК-1), где в 2017 году подвергался пыткам заключенный Евгений Макаров, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Николаев и его адвокат Валерий Чистов были не согласны с возможной мерой пресечения в виде ареста. Николаев утверждал, что не скрывался от следствия, воспитывает больного ребенка, имеет постоянное место жительства.

Как заявил на заседании следователь Василий Кузнецов, Николаев самостоятельно явился в следственное управление по Ярославской области и был задержан. До этого сотрудниками СК был допрошен сотрудник ИК-1 Дмитрий Борбот, он пояснил обстоятельства избиения Макарова, сказав, что Николаев оказывал давление на подчиненных. По словам Кузнецова, Николаев создал условия устрашения сотрудников колонии.

Часть заседания суда проводилась в закрытом режиме, так как сообщались данные о здоровье Николаева и его ребенка. Николаев и его бывший заместитель Игит Михайлов были задержаны в понедельник. Они подозреваются в превышении должностных полномочий.

Дело о пытках в ярославских колониях

Летом 2017 года "Новая газета" опубликовала материал о пытках в колонии № 1 в Ярославле. На опубликованном на сайте издания видео заметно, как сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно было передано в центральный аппарат СК. Суды Ярославля арестовали 14 фигурантов дела, еще один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.

Позже, 23 августа, на сайте "Новой газеты" появилось видео об избиении заключенных в той же колонии. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела о пытках Макарова, было возбуждено уголовное дело.

С июля 2018 года, когда было опубликовано видео с избиением Макарова, в Ярославской области возбудили 22 уголовных дела по факту незаконного применения физической силы к заключенным.