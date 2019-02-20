СК намерен 21 февраля предъявить обвинение основателю фонда Baring Vostok

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следствие намерено в четверг предъявить обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Сегодня мне на почту пришло письмо от следствия, в котором сообщается, что моему клиенту будет предъявлено обвинение. Скорее всего, в четверг будет предъявлено обвинение всем фигурантам", - сказал адвокат.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более 2,4 млрд долларов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. В числе проектов фонда - "Авито", "Озон", "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".