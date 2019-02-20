В Карелии экс-чиновника приговорили к восьми годам колонии за взятки

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 февраля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд приговорил в среду к восьми годам колонии и штрафу в 25 млн рублей бывшего начальника Управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина по делу о взятках на 12 млн рублей при ремонте и строительстве дорог. Экс-чиновник взят под стражу в зале суда, передает корреспондент ТАСС.

"Определить по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом в размере 25 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья Александр Мерков.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель Алексей Борисов потребовал приговорить Никитина к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 25 млн рублей.

Сам подсудимый ранее заключил досудебное соглашение, полностью признал вину и раскаялся. Никитин просил суд при вынесении наказания учесть его помощь в расследовании уголовного дела.

"Я взрослый человек, и понимаю, что за содеянное мною придется отвечать мне. Я прошу суд принять во внимание не только степень тяжести совершенных мною преступлений, но и то, что я сделал потом, что я искренне раскаиваюсь на словах и на деле", - сказал он в последнем слове.

Суд установил, что Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов вошли в преступную группу, организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным. С 2015 по 2017 годы они на систематической основе получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод при заключении, исполнении и оплате госконтрактов по ремонту и строительству дорог в регионе. Общий размер полученной соучастниками взятки составил около 12 млн рублей.

12 февраля горсуд Петрозаводска приговорил Новокшонова к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 22 млн рублей. Ранее сообщалось, что по делу о взятках, которое расследуется в отношении учредителя ООО "Ремстройкомплект" Игоря Чичина, допрашивали экс-главу Карелии Александра Худилайнена.