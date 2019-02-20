Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии

ТАСС, 20 февраля. Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм. Об этом ТАСС сообщили в облсуде.

"Суд принял решение об освобождении Демушкина из колонии", - сказал собеседник агентства.

Сам Демушкин сообщил ТАСС, что в настоящий момент выходит из колонии, суд постановил отпустить его раньше срока в связи с частичной декриминализацией ч. 1 ст. 282 УК РФ. "Я должен был выйти 7 марта, но Петушинский суд постановил выпустить меня сегодня, без 10 дней на обжалование решения прокуратурой, на заседание суда они не явились", - уточнил Демушкин.

Демушкин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша". Суд постановил, что в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в одной из соцсетей два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.

Ранее Демушкин был лидером движений "Славянский союз" и "Русские", обе организации признаны в РФ экстремистскими и запрещены судом.

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