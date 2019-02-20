Суд отправил под домашний арест экс-замначальника ярославской колонии, где выявили пытки

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля поместил под домашний арест Игита Михайлова - бывшего заместителя начальника ярославской колонии №1 (ИК-1), где в 2017 году подвергался пыткам заключенный Евгений Макаров. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала судья Оксана Груздева.

Защита Михайлова настаивала на мере пресечения в виде личного поручительства сотрудников УФСИН России по Ярославской области. Были представлены положительные характеристики Михайлова с места работы. Брат подозреваемого, Рустам Михайлов, заявил в суде, что готов внести залог за своего родственника.

Бывший заключенный Евгений Макаров в ходе заседания суда пожаловался на угрозы, которые поступали ему от Михайлова в колонии.

"После событий 2017 года, после избиения, я ходить тогда не мог, он лично ко мне приходил и угрожал", - сказал Макаров.

Михайлов и бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев были задержаны 18 февраля. Они подозреваются в превышении должностных полномочий. В среду Кировский суд Ярославля поместил под домашний арест Николаева.

Дело о пытках в ярославской колонии

Сайт "Новой газеты" 20 июля 2018 года опубликовал материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно было передано в центральный аппарат СК.

Суды Ярославля арестовали 14 фигурантов дела, еще один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.

23 августа на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела о пытках Макарова, по данному факту также возбуждено уголовное дело.

Следователи в Ярославской области возбудили 22 уголовных дела по факту незаконного применения физической силы к заключенным в регионе с июля 2018 года, когда было опубликовано видео с избиением Макарова.