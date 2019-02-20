Верховный суд Карелии оставил в силе приговор трем осужденным за незаконный оборот оружия

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Карелии оставил в силе приговор трем жителям приграничного города Костомукша, у которых пограничники изъяли крупную партию оружия - пистолеты, винтовки, гранаты и взрывчатку. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по республике.

По данным ведомства, осенью прошлого года Костомукшский городской суд признал подсудимых виновными по ст. 222 УК РФ - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" - и ст. 223 УК РФ - "Незаконное изготовление оружия". Двум подсудимым было назначено наказание в виде пяти и трех лет колонии общего режима со штрафами 120 и 30 тыс. рублей, еще один фигурант дела был приговорен к трем годам условно. Осужденные с приговором не согласились и направили жалобы в Верховный суд республики.

"Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, фигуранты были задержаны в 2017 году. Выяснилось, что для дальнейшей продажи они приводили в боевое состояние оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны, а также макеты оружия. Из незаконного оборота силовики, как отметили в ведомстве, изъяли два автоматических огнестрельных оружия, четыре винтовки и ружья, 14 пистолетов, 13 гранат, 3441 единиц боеприпасов различного калибра, семь мин и снарядов, 24 кг взрывчатого вещества, 82 единицы частей к оружию.

"За последние годы это самая большая партия оружия, которая была изъята из незаконного оборота пограничниками в Карелии", - уточнили ТАСС в пресс-службе управления.