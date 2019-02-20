Владимирский экс-чиновник получил условный срок за приведшую к гибели ребенка халатность

ВЛАДИМИР, 20 февраля. /ТАСС/. Вязниковский городской суд в среду приговорил бывшую замглавы районной администрации к 2,5 года лишения свободы условно по делу о халатности, в результате которой погиб 12-летний подросток. О этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Владимирской области.

"Бывшая 57-летняя чиновница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"), ей назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно, а также запрета занимать должности в муниципальных и государственных органах", - говорится в сообщении.

Женщина с 2006 по январь 2018 года на посту замглавы администрации Вязниковского района курировала муниципальное имущество и не приняла мер к обеспечению безопасности и техобслуживанию нежилого муниципального здания в центре Вязников. В 2016 году в нем произошел пожар, после чего власти не ограничили свободный доступ к опасному объекту. В декабре 2017 года группа подростков проникла в это здание, часть детей, в том числе 12-летний школьник, начала подниматься на второй этаж по разрушенной лестнице, и в этот момент произошло обрушение конструкций лестничного марша. 12-летнего мальчика придавило частями бетонной конструкции, он умер на месте.

В ходе следствия осужденная не признала вины, однако опрошенные эксперты пришли к выводу, что обрушение произошло в результате неудовлетворительных условий технической эксплуатации до момента несчастного случая. По представлению следователя СК России, внесенного главе администрации Вязниковского района, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица из числа руководства.