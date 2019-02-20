В Москве задержан экс-омбудсмен по Челябинской области Севастьянов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщил в среду глава адвокатского бюро "Трунов, Айвар и партнеры" Игорь Трунов.

"Мы пока не знаем, за что его задержали, еще не получили документов. Знаем, что его подозревают в покушении на мошенничество", - сказал Трунов.

Адвокат сообщил, что Севастьянов в настоящее время работает в бюро "Трунов, Айвар и партнеры".

По словам Трунова, в Москву приехали полицейские из Челябинской области, которые собираются доставить экс-омбудсмена в Челябинск для избрания меры пресечения. "Однако во время допроса Алексею Севастьянову стало плохо, ему вызвали скорую помощь", - отметил адвокат.

Он выразил сомнение в том, что Севастьянов совершил правонарушение, предположив, что причиной задержания могла стать "его правозащитная деятельность".

Трунов рассказал, что в отделе полиции вместе с Севастьяновым находятся два юриста адвокатского бюро, а также туда выехал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.