ОНК: основатель Baring Vostok Калви содержится в СИЗО с нарушениями

"Сегодня члены ОНК посетили в рамках взаимодействия с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым Майкла Калви в федеральном СИЗО... Он содержится вместе с человеком, обвиняемым в покушении на жизнь судьи. Это нарушение регламентов ФСИН, по которым обвиняемые в экономических преступлениях должны содержаться отдельно от обвиняемых в насильственных преступлениях", - сказал Мельников.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", содержится в СИЗО с нарушением регламента - он находится в одной камере с обвиняемым в покушении на жизнь судьи. Об этом заявил ТАСС в среду ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Он отметил, что Калви содержится в восьмиместной камере, а другой фигурант дела Baring Vostok - француз Филипп Дельпаль - в четырехместной, в которой вместе с ним находятся двое заключенных.

"Отношения с сокамерниками и у Калви, и у Дельпаля хорошие. Особых жалоб на условия содержания у иностранцев нет. Члены ОНК отметили, что Калви до сих пор не выдали второй матрас, который необходим ему из-за проблем в спине. Правозащитники попросили руководство СИЗО сделать это",- сообщил Мельников.

По его словам, в камерах, в которых содержатся обвиняемые по делу Baring Vostok, есть холодильник, телевизор и изолированный санузел.

Дело о хищении

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек - Ваган Абгарян, гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").

По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный ПКБ от "Восточного" в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости в 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Уголовное дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова, с которым он обратился в управление "К" ФСБ России.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более 2,4 млрд долларов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. В числе проектов фонда - "Авито", "Озон", "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".