Летчика Ярошенко переведут в другую камеру американской тюрьмы

Ранее генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило, что Ярошенко уведомил российских дипломатов о своем намерении просить о переводе в другое исправительное учреждение из-за того, что ему не оказывают медицинскую помощь в связи с зубными болями.

"Пока [Константин] не будет просить о переводе [в другую тюрьму], подождет. Сказал, его опять будут переводить из одной камеры в другую", - сказала Виктория Ярошенко, уточнив, что условия в другой камере должны быть лучше.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс, причем на протяжении месяца - в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к властям США с просьбой передать Ярошенко российской стороне. В августе 2018 года жене и дочери летчика впервые за семь лет удалось встретиться с ним.