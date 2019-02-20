Угроза взрыва на Курском вокзале в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Экстренные службы не нашли взрывных устройств на Курском вокзале в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг.

"Кинологи и иные специалисты проверили территорию Курского вокзала. Никаких опасных предметов там найдено не было", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшее время вокзал начнет работу в штатном режиме.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.