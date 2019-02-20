Более 40 человек погибли при пожаре в жилом доме в столице Бангладеш

ТАСС, 21 февраля. По меньшей мере 41 человек погиб в результате пожара, который произошел в четырехэтажном жилом доме в столице Бангладеш, городе Дакка. Об этом сообщил в четверг глава бангладешской противопожарной службы Али Ахмед.

"К настоящему моменту мы обнаружили 41 тело. Число жертв может увеличиться", - привело его слова Agence France-Presse (AFP).

По данным портала BDNews 24, пожар вспыхнул в среду около 22:30 по местному времени (19:30 мск). После этого огонь распространился на еще четыре сооружения.

Как отмечает AFP, жилое здание, в котором возник пожар, также использовалось в качестве склада химикатов.