В США арестовали жителя Флориды за перевод похищенных $8,5 млн в Россию и на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Житель Флориды Игорь Бузюков арестован в среду по обвинению в легализации преступно нажитых средств в размере $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину. В случае признания виновным ему грозит 20 лет тюрьмы и штраф в $500 тыс., сообщила окружная прокуратура штата Нью-Джерси.

По ее данным, деяния, инкриминируемые 51-летнему Бузюкову, были совершены в феврале-июле 2018 года. Обвиняемому, по версии прокуратуры, удалось мошенническим путем получить доступ к банковским счетам нескольких клиентов финансовой технологической компании, базирующейся в Сан-Хосе (штат Калифорния). С этих счетов были сняты средства на общую сумму $8,5 млн, которые были переведены сначала на счета Бузюкова с сообщниками, а потом на счета неустановленных "лиц в России, Турции и на Украине".

Обвиняемый должен предстать перед федеральным судом в Майами (штат Флорида) в четверг.