Число погибших в ДТП на федеральной трассе в Забайкалье возросло до пяти человек

ЧИТА, 21 февраля. /ТАСС/. Число погибших при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на федеральной трассе "Байкал" в Забайкальском крае возросло до пяти человек. Как сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального УМВД, в больнице скончался один из пострадавших.

ДТП произошло в среду на трассе "Байкал" в 15 км от города Хилок Забайкальского края. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry не справилась с управлением и столкнулась с грузовым автомобилем Scania. Водитель легковой машины и трое пассажиров погибли на месте.

"Супруг водителя был доставлен в медицинское учреждение, где при оказании помощи скончался", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что водитель грузовика не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека").