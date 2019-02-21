Под Рязанью задержали мужчин, обокравших ветерана войны под видом газовиков

ТАСС, 21 февраля. Полицейские задержали в Рязанской области двоих подозреваемых в краже сбережений 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию обратилась 79-летняя жительница города Новомичуринска, которая сообщила, что их с мужем сбережения пропали после визита двоих мужчин, которые представились сотрудниками газовой службы. Злоумышленники встретили пожилую женщину возле подъезда и заявили, что им необходимо осмотреть газовое оборудование. Пенсионерка поверила им и впустила в дом. При осмотре плиты и подготовке заявления о необходимости ее замены один мужчина отвлек внимание хозяйки. В это время его сообщник зашел в комнату, в которой находился ее муж, и вытащил из кармана пиджака с наградами конверт с деньгами", - рассказала Волк.

По ее словам, подозреваемые были задержаны в Скопинском районе.

Пострадавший от воров ветеран в годы Великой Отечественной войны служил разведчиком-связистом, принимал участие в боях в Белоруссии и Прибалтики, а завершил войну в Берлине, где в том числе расписался на здании Рейхстага.