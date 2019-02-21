Мужчина с психическим расстройством напал с ножом на людей в Китае

ШАНХАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина совершил в четверг нападение на толпу людей в городе Цзиань в восточной провинции Цзянси. Согласно опубликованному в официальном аккаунте мессенджера WeChat сообщении городского Управления общественной безопасности, в результате инцидента 11 человек получили ранения.

Нападение произошло на улице Шаошаньси в городском районе Цзичжоу рано утром. Нападавшего удалось задержать силами дежуривших в этом районе сотрудников полиции и ставших свидетелями инцидента горожан. 11 пострадавших, в числе которых несколько студентов и добровольных помощников полиции, были отправлены в больницу. Сообщается, что угрозы для их жизни нет.

В заявлении указывается, что совершивший нападение 33-летний мужчина страдает психическим расстройством.