В ДТП в Приморье погибла пожилая пара

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Двое пожилых людей погибли в результате ДТП, произошедшего в четверг около поселка Барановского в Уссурийском городском округе Приморья. Об этом сообщили ТАСС в городской ГИБДД.

"В 10:20 утра (03:20 мск) на 671-м км автодороги Хабаровск - Владивосток водитель автомашины Toyota Land Cruiser нарушил правила дорожного движения, не выдержав дистанцию до впереди идущего автомобиля, и допустил столкновение с идущим впереди грузовиком "Урал". В результате водитель внедорожника 1950 года рождения и его супруга 1957 года рождения погибли на месте", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, пострадали пассажирки легкового автомобиля - девочки 16 и 17 лет. Первая получила черепно-мозговую травму, вторая - сотрясение мозга и перелом костей таза.

После ДТП проводится проверка.