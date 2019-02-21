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Пожар на судах в Керченском проливе

Владелец горящих в Черном море танкеров отказался от помощи по их тушению

Как сообщил представитель спасательных служб Краснодарского края, спасательный буксир, который орошал горящие суда, прекратил активные действия

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские спасательные службы прекратили работу около горящих в Черном море танкеров, так как владелец отказался от их помощи, сообщил ТАСС в четверг представитель спасательных служб Краснодарского края.

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"Около 0:00 хозяин этих судов отказался от нашей помощи", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что спасательный буксир, который орошал горящие танкеры, находится неподалеку от них. Однако активные действия он прекратил.

Пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. Из 32 моряков удалось спасти 12, среди них граждане Турции и Индии.

Теги
РоссияКраснодарский крайПожар на судах в Керченском проливе
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