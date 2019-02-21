В ДТП в Татарстане погибли три человека

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Легковой и грузовой автомобили столкнулись на участке автодороги Москва - Уфа в Верхнеуслонском районе Татарстана, в результате аварии три человека погибли, один получил травмы. Об этом говорится в распространенном сообщении МВД по республике.

"В четверг на 762-м километре автодороги Москва - Уфа на территории Верхнеуслонского района Татарстана водитель автомобиля Renault Duster, по предварительным данным, превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes. Водитель Renault и два его пассажира скончались на месте ДТП. Один пассажир госпитализирован с травмами", - отмечается в сообщении ведомства.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.