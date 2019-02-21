В Забайкалье наркодилер получил 12 лет колонии

ЧИТА, 21 февраля. /ТАСС/. Улетовский районный суд в Забайкалье приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Читы, создавшего, по оценке ФСБ, канал поставки синтетических наркотиков на территорию края. Об этом сообщила журналистам пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Управлением ФСБ России по Забайкальскому краю пресечен нелегальный канал поставки на территорию региона синтетических наркотиков. Организатором преступной группы, занимавшейся незаконной транспортировкой из Иркутска и распространением в Забайкалье синтетических наркотических средств, был 28-летний житель Читы. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наркодилеры устраивали "закладки" - тайники с наркотиками, а затем сообщали покупателям их адреса через мессенджеры. Организатора банды задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД при перевозке очередной партии синтетических наркотиков. При осмотре его автомобиля у дилера изъяли 715 граммов наркотиков общей стоимостью более 1 млн рублей. В домах участников банды обнаружили еще столько же.

Уголовные дела в отношении остальных участников преступной группы находятся на рассмотрении в суде.