Освобожденного досрочно из колонии националиста Демушкина вызвали в полицию

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Националиста Дмитрия Демушкина, досрочно освобожденного из колонии в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме, вызвали в полицию.

"В настоящий момент еду в УВД, меня вызвали к 12 часам", - сообщил Демушкин корреспонденту ТАСС.

20 февраля стало известно, что Петушинский районный суд Владимирской области постановил выпустить из исправительной колонии №2 Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм. Он должен был выйти из колонии 7 марта, но по решению суда был освобожден досрочно.

Демушкин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша". Суд постановил, что в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в одной из соцсетей два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц. Он был приговорен к 2,5 года колонии.

Ранее Демушкин был лидером движений "Славянский союз" и "Русские", обе организации признаны в РФ экстремистскими и запрещены судом.