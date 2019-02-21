В Кирове СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела трехлетнего ребенка

КИРОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по факту обнаружения тела трехлетней девочки в квартире в Кирове, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела ребенка в одной из квартир в городе Кирове по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Тело девочки нашли 20 февраля, видимых телесных повреждений не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза, уточнили в ведомстве.