Суд оштрафовал экс-главу управления мэрии Ижевска за незаконное предпринимательство

ИЖЕВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Суд назначил судебный штраф в размере 100 тыс. рублей бывшему начальнику управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артему Богданову, обвиняемому в незаконной предпринимательской деятельности. Об этом в четверг сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

"Суд по ходатайству обвиняемого и его защитника прекратил уголовное дело в отношении Богданова А. Г. с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным материалов дела, Богданов в 2018 году добился перечисления подконтрольным ему организациям, которыми фактически управлял через доверенных лиц, около 24 млн рублей путем первоочередного погашения задолженности по муниципальным контрактам.

По данным пресс-службы, Богданов обвинялся по двум эпизодам, предусмотренных ст. 289 УК РФ ("Участие должностным лицом в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность"), а также четырем эпизодам ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Незаконное вмешательство в деятельность юридического лица"). Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, загладил причиненный вред, в том числе оказанием благотворительной помощи социальному учреждению.

Ранее сообщалось, что Богданов был арестован по обвинению в использовании служебных полномочий 17 октября 2018 года на два месяца, а в декабре был переведен под домашний арест.