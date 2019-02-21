В Саратове замминистра природных ресурсов и экологии подозревается в превышении полномочий

САРАТОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Саратовской области, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

"Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Саратовской области", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что, по версии следствия, чиновник заставил директора ГАУ СО "Саратовская межрайонная лесосеменная станция" перечислить 100 тыс. рублей на нужды совета ветеранов работников лесного хозяйства. Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В декабре прошлого года министр экологии и природных ресурсов Саратовской области Дмитрий Соколов был уволен с должности по собственному желанию после того, как его заподозрили в злоупотреблении полномочиями. По версии следственного управления СК РФ региона, Соколов, зная о задолженности трех госучреждений по налогам на сумму более 35 млн рублей, создал условия для ликвидации этих организаций без выплаты денег в бюджет.