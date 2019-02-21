В 2018 году суд в Москве взыскал почти 500 тыс. рублей с Apple Rus

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы удовлетворил в прошлом году восемь исков к официальному представителю Apple в России компании Apple Rus и взыскал с нее более 450 тыс. рублей в пользу владельцев iPhone и iPad. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Всего в 2018 году судом были удовлетворены восемь исков потребителей к ООО "Эппл рус", взысканы денежные средства на общую сумму более 450 тыс. рублей. В 2019 году также вынесены три решения о частичном удовлетворении исковых требований, 10 исков находятся в производстве суда", - рассказали в суде.

В основном в суд обращались владельцы iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6S и других смартфонов. Гарантийный срок на них установлен производителем в пределах одного года, в то время как срок их службы - пять лет. "Заявители отмечали, что смартфоны перестали работать за пределами гарантийного срока, но в пределах срока службы. В качестве примеров неисправностей потребители указали: "периодически не включается и не заряжается", "смартфон перестал работать" и другое", - сказали в пресс-службе суда.

При этом результаты проведенных экспертиз показали, что причинами поломки товаров во всех случаях являлся дефект, носящий производственный характер.

Суд пояснил, что в ряде случаев письма потребителей с требованием устранить недостаток в товаре или вернуть денежные средства, возместить убытки по оплате экспертного заключения были оставлены компанией без удовлетворения. "В этой связи судом были удовлетворены исковые требования, а в пользу потребителей взысканы, в том числе, стоимость приобретенного товара, неустойка, компенсация морального вреда, судебные расходы, почтовые расходы, расходы по оплате экспертизы, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя", - добавили в суде.