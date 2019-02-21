Два человека погибли на пожаре в жилом доме под Саратовом

САРАТОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Двое мужчин погибли во время пожара в жилом доме в Саратовской области, проводится поверка. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ области.

"В Аткарском районе проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин. По предварительным данным, 21 февраля в ночное время местный житель заметил, что из соседнего дома идет дым. После тушения огня пожарные обнаружили в доме тела двух мужчин", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По данным следствия, дверь загоревшегося жилища была заперта изнутри, поэтому никто не смог попасть внутрь и оказать помощь людям. Наиболее вероятной причиной гибели мужчин является отравление продуктами горения.

"В ходе осмотра установлено, что пожар возник в помещении кухни. Жилище отапливалось газовым котлом. В качестве основной причины пожара рассматривается перегрев котла", - отмечает пресс-служба.