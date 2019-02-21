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СМИ: в Алжире разбился военный вертолет

Телеканал Al Arabiya сообщает, что погибли два пилота

ТАСС, 21 февраля. Военный вертолет потерпел катастрофу на северо-западе Алжира, погибли два пилота. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

Инцидент произошел в среду поздно вечером в провинции Тиарет. После падения начался сильный пожар, в результате которого корпус вертолета полностью выгорел. Причины крушения пока не установлены.

Телеканал отмечает, что официального заявления министерства национальной обороны относительно катастрофы пока не последовало. Других подробностей, в том числе о том, вертолет какой модели потерпел крушение, не сообщается.

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Алжир
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