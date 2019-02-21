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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
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Адвокат подтвердил предъявление обвинения основателю фонда Baring Vostok

Майкла Калви обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент обвинение предъявлено всем фигурантам дела, кроме Филиппа Дельпаля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Адвокат основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подтвердил информацию о предъявлении его подзащитному обвинения в мошенничестве в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

"Да, действительно, сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы")", - сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Клеточкин. На данный момент обвинение предъявлено всем фигурантам дела, кроме Филиппа Дельпаля.

Ранее источник в следственных органах сообщил ТАСС о том, что Калви в четверг утром предъявлено обвинение.

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