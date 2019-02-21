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Суд в Воронеже приговорил женщину к 12 годам за убийство соседского ребенка

Преступление было совершено в мае 2005 года

ВОРОНЕЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Воронежский областной суд приговорил к 12 годам колонии общего режима женщину, которая почти 14 лет назад убила соседскую шестилетнюю девочку. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов.

"Суд признал 36-летнюю Татьяну Русину виновной по статье 105 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") и приговорил ее к 12 годам колонии общего режима", - сказал Усов.

Преступление было совершено в мае 2005 года в Кантемировском районе Воронежской области. В один из вечеров женщина заметила, что шестилетняя соседская девочка в игре обидела ее трехлетнего сына. Женщина ударила девочку ножом, а когда ребенок умер, она спрятала тело в лесопосадке, позднее облила его бензином и сожгла.

"Русина давала показания о причастности к убийству на своих родственников, в ходе суда свой вины не признала. Суд посчитал совокупность доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры области, достаточной для вынесения обвинительного приговора", - добавил Усов.

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