Сообщения о "минировании" двух школ Владимира распространял подросток

ТАСС, 21 февраля. Анонимные сообщения о "минировании" школ №14 и №23 Владимира распространял 17-летний учащийся. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба УФСБ по Владимирской области.

"31 января и 1 февраля 2019 года на электронные почты гимназии №23 и лицея №14 поступили анонимные сообщения, послужившие основанием для неоднократной эвакуации учащихся учебных заведений. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к рассылке указанных сообщений причастен 17-летний учащийся гимназии №23, который совершил данные действия из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

Материалы переданы в УМВД по Владимирской области для возбуждения уголовного дела. За ложное сообщение об акте терроризма Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, уточнили в региональном УФСБ.

В конце января - начале февраля по Владимирской области прошла волна сообщении о "минировании" торговых центров, социальных учреждений, административных зданий. Ни одно из них не подтвердилось.