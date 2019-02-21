Около 60 человек эвакуировали из-за возгорания в супермаркете в Туле

ТУЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 60 человек - покупателей и сотрудников сетевого магазина "Билла" - эвакуировали в четверг в Туле из-за возгорания в служебном помещении. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сообщение о возгорании в служебном помещении магазина "Билла", расположенного на первом этаже девятиэтажного дома на Красноармейском проспекте в Туле, поступило около 12:00 мск в четверг. Из магазина эвакуировали порядка 60 человек, в том числе четверых детей. Открытое горение ликвидировано в 12:18 мск, идет проливка помещения, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

К ликвидации пожара привлекались 40 сотрудников подразделений МЧС и 12 единиц техники.

Площадь возгорания, его причины и нанесенный ущерб устанавливаются. "На месте происшествия работают дознаватели, вся информация уточнятся", - отметили в пресс- службе.