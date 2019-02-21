Подозреваемый во взятке экс-чиновник администрации Саратова отправлен под домашний арест

САРАТОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Саратова принял решение об изменении меры пресечения Андрею Краснову - бывшему чиновнику администрации города, который подозревается в многомиллионной взятке. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что следователи подозревают экс-чиновников администрации Саратова в получении взятки на общую сумму 18 млн рублей. По версии следствия, бывший начальник отдела земельного контроля Андрей Краснов и его сообщница, глава комитета по управлению имуществом Елена Салеева, выдали разрешение на строительство жилых домов на муниципальной земле, когда еще работали в администрации.

"Принято решение об изменении меры пресечения Краснову в виде домашнего ареста до 23 апреля включительно", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что с 24 декабря Краснов находился под стражей в саратовском СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.