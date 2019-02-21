Хабаровский губернатор поручил устранить палы травы, из-за которых задымлен краевой центр

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Сергей Фургал поручил в ближайшее время ликвидировать палы травы, из-за которых оказался задымлен краевой центр. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

С утра четверга в Хабаровске отмечается задымление, видимость в районе аэропорта составляла около 6 км, над домами наблюдается дымка, в воздухе ощущается запах гари. Дым в город принесло от палов травы в Хабаровском районе. В двух районах края открыт пожароопасный сезон, ранее сезон начинался не ранее апреля.

"Минувшей ночью краевую столицу заволокло дымом от двух крупных возгораний, возникших в 100 км от города. Очаги расположены в Хабаровском районе на расстоянии 20-30 км от села Улика Национальная, площадь одного пала составляет 4,7 тыс. га, второго - примерно 9,2 тыс. га. Населенным пунктам они пока не угрожают, но дым от этих пожаров уже распространяется на огромные расстояния. Губернатор поставил задачу - ликвидировать эти палы в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первым пожаром занимается краевое управление лесами, так как очаг находится на землях лесного фонда, второе возгорание, от которого в основном идет дым, распространяется на землях госзапаса, что делает возможным участие сил МЧС в ликвидации. Региональные власти предлагают обсудить с коллегами варианты совместной работы, а в случае, если у МЧС нет возможности бороться с этим возгоранием, тушить его будут силами краевых формирований.

Главам муниципалитетов рекомендовано ввести особый противопожарный режим, а вблизи поселений по возможности провести контролируемые отжиги сухой травы.