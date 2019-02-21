Источник: обвинение предъявлено всем фигурантам дела Baring Vostok

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение всем фигурантам дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", фигурантом которого является основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"Всем фигурантам дела предъявило обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы"). Последнему предъявлено обвинение Филиппу Дельпалю [директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners]", - сказал собеседник агентства, отметив, что все фигуранты дела были повторно допрошены, никто из них своей вины не признал.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек - Ваган Абгарян, гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Все им вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").