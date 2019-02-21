Пожар на рынке в Нальчике потушен

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на одном из рынков Нальчика в Кабардино-Балкарии. Об этом в четверг сообщил ТАСС начальник Главного управления МЧС России по региону Михаил Надежин.

"В настоящее время пожар полностью потушен, идет проливка. Ориентировочная площадь возгорания составляет около 500 кв. м. Пострадали примерно 10 павильонов, торговавших различными товарами хозяйственно-бытового назначения", - сказал он, добавив, что пострадавших и погибших нет.

Надежин добавил, что предварительной причиной пожара является замыкание электропроводки.

"Предварительно замыкание электропроводки, однако это еще будет устанавливаться", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают оперативно-следственная группа МВД и пожарная лаборатория, правительственная комиссия и администрация рынка.

Как сообщил журналистам заместитель председателя правительства КБР Владимир Болотоков, причиной возгорания могло также стать неосторожное обращение с огнем. По его словам, в результате пожара "материального ущерба большого нет".

"Материальный ущерб выясняется по четырем павильонам, которые были в центре [пожара]. Сейчас идут работы, связанные с тем, чтобы выяснить причину, а потом уже привести в соответствие эти павильоны, чтобы арендаторы и те, которые работали здесь, могли через определенное время приступить к работе", - сказал он.

В новость были внесены изменения (14:32 мск) - добавлен комментарий Болотокова.