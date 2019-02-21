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ВС признал законным приговор осужденной за махинации с землей банды Цапков экс-судье

Светлана Мартынова ранее была приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Верховный суд России признал законным приговор бывшей судье арбитражного суда Светлане Мартыновой, осужденной на семь лет колонии за мошенничестве с землей матери главаря так называемой кущевской банды Сергея Цапка Надежды Цапок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал приговор Ростовского областного суда законным, апелляционная жалоба защитников оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

В декабре 2018 года Ростовский областной суд признал Мартынову виновной в мошенничестве, доказав, что в 2011-2012 годах она получила от двух предпринимателей более 40 млн рублей за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кущевском районе Краснодарского края, принадлежащие Надежде Цапок. При этом Мартынова не выполнила обязательства и оформила землю на третьих лиц - своих родных и знакомых. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Мартынова вину не признала, она игнорировала вызовы следователя, не являлась на допросы. Мартыновой заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. Ее задержали в Москве и доставили в Ростов-на-Дону, в июле 2017 года она была арестована.

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