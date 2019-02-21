Суд в Москве 6 марта начнет слушания по делу банды Гагиева

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд 6 марта начнет слушания по существу уголовного дела в отношении 12 участников банды Аслана Гагиева, на счету которых более 60 убийств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд назначил заседание по существу дела на 6 марта. Оно будет слушаться судьей единолично, без присяжных заседателей и пройдет в закрытом режиме", - сказала представитель суда.

Ранее все подсудимые заявили отказ от суда с участием коллегии присяжных заседателей.

12 участников банды были доставлены в Москву из Северной Осетии, такое решение принял Верховный суд РФ в связи с наличием реальной угрозы безопасности участников судебного разбирательства.

В отношении лидера преступного сообщества Аслана Гагиева, причастного, по данным следствия, к 60 убийствам, завершены следственные действия. С декабря прошлого года он и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

Суть обвинений

Гагиеву инкриминируется организация трех банд, которые входили в состав преступного сообщества и действовали на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии. Каждая банда действовала преимущественно в одном регионе, но в отдельных случаях по указанию главаря их участники могли совершать преступления и за пределами этих регионов.

По данным СК, среди наиболее резонансных преступлений, к которым причастны члены банды Гагиева: в 2004 году - убийство владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника в Москве; в 2008 году - убийство мэра Владикавказа Виталия Караева, убийство вице-премьера Северной Осетии - Алании Казбека Пагиева и его водителя, в 2012 году - убийство следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александра Леонова в Москве; в 2013 году - убийство заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. Все убийства носили заказной характер. Всего на счету банды более 60 убийств, среди жертв - сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.

В июне прошлого года Гагиев был экстрадирован из Австрии и арестован, вину он не признал и от дачи показаний отказался. Главный помощник Гагиева Артур Джиоев скрывался в Греции, в феврале прошлого года он был выдан России и заключен под стражу. В январе этого года суд во Владикавказе приговорил его к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Еще один участник преступной организации - Георгий Кусов - задержан на территории Бельгии и ожидает экстрадиции в РФ.

Как сообщали ранее ТАСС в Следственном комитете, "на сегодняшний день 25 участников банды уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, восемь членов преступного сообщества ликвидированы в результате внутренних конфликтов в связи с неподчинением его руководителю, еще девять фигурантов находятся в розыске, следствие в их отношении продолжается".