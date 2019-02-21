Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Коми

СЫКТЫВКАР, 21 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП в Республике Коми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"По предварительным данным, авария произошла на 50-м километре трассы Усть-Цильма - Ираель, произошло лобовое столкновение автомашин KIA Rio и Hyundai. В результате два человека погибли (мужчина и девочка 2014 года рождения), еще четверо пострадали, в том числе мальчик 10 лет", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы МВД по региону Вера Железцова.

По словам пресс-секретарь минздрава региона Полины Абрамовой, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

"Двое пострадавших в аварии - мальчик 10 лет и женщина 1983 года рождения - в тяжелом состоянии госпитализированы в Ижемскую ЦРБ. Еще двое травмированных - мужчина 1965 года рождения и женщина 1963 года рождения - госпитализированы в хирургическое отделение больницы, их состояние оценивается как средней тяжести. Для оказания помощи всем пострадавшим в Ижму вылетела бригада Центра медицины катастроф", - сказала она.