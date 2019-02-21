В Москве закрыли нелегальную частную клинику после смерти пациентки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Росздравнадзор сообщил о закрытии частной клиники "Асклепий мед", работавшей без лицензии на осуществление медицинской деятельности, в которой во время операции умерла пациентка. Руководитель клиники приговорен судом к лишению свободы, сообщило надзорное ведомство в четверг.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что медорганизация не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности, что не давало ей право оказывать медицинскую помощь. При этом клиника "Асклепий мед" предлагала гражданам стран СНГ, временно проживающим в столице, широкий спектр медуслуг, которые не были безопасными для пациентов: врачи не имели должной квалификации, отсутствовало необходимое в ходе лечения оборудование, применялись недоброкачественные и просроченные лекарственные препараты и медицинские изделия", - говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.

Проверка проводилась в июле 2018 года, материалы были переданы в суд. По итогам разбирательства руководитель клиники был приговорен к лишению свободы на срок 1,5 года, а медучреждение закрыто, сообщает ведомство.