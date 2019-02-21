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В Ярославле возбудили дело в отношении пытавшегося взорвать многоэтажку мужчины

Он открыл в своей квартире газ и ушел из дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Ярославля, который открыл в своей квартире газ и ушел из дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

"В отношении мужчины 1973 года рождения следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ. Проводятся следственные действия", - сообщила собеседница агентства.

Ночью 13 февраля мужчина включил газовые конфорки в своей квартире в многоэтажном доме на проспекте Фрунзе в Ярославле и вышел на улицу. По данным местных СМИ, во дворе дома он встретил молодых людей, сказал им, что включил газ и передал ключи от квартиры. На тот момент жильцы уже почувствовали запах газа и вызвали газовую службу.

Как сообщалось в местных СМИ, соседи часто видели мужчину пьяным, он уже совершал неадекватные поступки.

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