В Москве ищут мотоциклиста, выстрелившего из травматического оружия в мужчину

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция разыскивает мотоциклиста, выстрелившего из травматического оружия в мужчину на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В районе дома 3, корпус 2, по улице Головачева около 15:30 неизвестный из травматического оружия произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся на мотоцикле. Пострадавший доставлен в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.