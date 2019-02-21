Суд заочно арестовал зятя Рауля Арашукова по делу о хищении газа

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск Руслана Агоева - зятя Рауля Арашукова, подозреваемого в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Шишов, представляющий интересы Арашуковых и Агоева.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Я защищаю заочно арестованного и находящегося с конца 2018 года в международном розыске зятя Рауля Арашукова Руслана Агоева", - сказал он, отметив, что его подзащитные "намерены доказывать свою невиновность, поскольку подозрение и обвинение никто из задержанных не признал".

Ранее стало известно о том, что по делу о хищении газа трое предполагаемых участников ОПС находятся в розыске.

Сенатор Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Сенатор не признал вину и назвал уголовное дело против него "политическим заказом".

Его отца, Рауля Арашукова, следствие считает причастным к хищениям на протяжении нескольких лет газа у ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Он подозревается в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве. С 2002 по 2011 год он занимал должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", сейчас является советником гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз".

В рамках этого дела также арестованы гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов, директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов, заместитель директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев.