Суд в Пензе арестовал инженера предприятия "Ростеха" по подозрению в мошенничестве

ПЕНЗА, 21 февраля. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы отправил под арест на два месяца главного инженера одного из предприятий "Ростеха", который ранее был задержан по подозрению в мошенничестве при реконструкции объекта в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Пензенской области.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана обвиняемому на два месяца", - отмечается в сообщении.

Главный инженер был задержан по подозрению в мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере в рамках расследования дела о хищении денег при выполнении реконструкции одного из корпусов пензенского предприятия, входящего в структуру государственной корпорации "Ростех".

Ранее ТАСС сообщал, что по этому делу был также задержан депутат гордумы Саратова Алексей Полянский. По версии следствия, компания "Саргорстрой", директором которой был Полянский, заключила в октябре 2017 года контракт с одним из предприятий "Ростеха" на реконструкцию корпуса общей стоимостью 255 млн рублей. С октября по декабрь 2017 года "Саргорстрой" получил более 19 млн рублей за материалы и оборудование, поставку которых не выполнил. Сейчас Полянский находится под домашним арестом.