Суд Херсона ограничил Вышинскому срок ознакомления с материалами дела до 28 февраля

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Херсонский городской суд ограничил главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому срок ознакомления с материалами уголовного дела против него до 28 февраля. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС его адвокат Игорь Мокин.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, ограничив сроки ознакомления с делом Вышинскому до 28 февраля", - сказал он.

По словам адвоката, по истечении этого срока ожидается вручение обвинительного акта Вышинскому и передача дела в суд, так как досудебное расследование по делу уже завершено.

Ранее Херсонский городской суд продлил журналисту срок содержания под стражей до 8 апреля.

Служба безопасности Украины 15 мая 2018 года задержала Вышинского по обвинению в государственной измене, позднее его также обвинили в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, после чего эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.