Суд в Москве арестовал блогера Мирзеханова по делу о призывах к терроризму

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Мирзеханову меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 апреля", - огласила постановление судья.

Мирзеханов подозревается по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка в террористическую деятельность"). Он ранее был задержан по подозрению в участии в драке в кафе "Неолит", но это дело в отношении него было прекращено.

Согласно делу о призывах к терроризму, Мирзеханов в 2014 году демонстрировал двум давшим на него показания свидетелям видеозаписи с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Сами свидетели в ноябре 2018 и феврале 2019 года были осуждены Московским окружным судом за участие в террористической деятельности.

Мирзеханов родился в 1994 году в Дербенте, живет в Москве с матерью и братом, нигде официально не работает. В интернете он известен как блогер Абу Ханифа Кадарский, в Instagram на него подписано около 120 тыс. человек. "Я зарабатывал в интернете на своем блоге, кроме того, торговал - покупал и перепродавал", - рассказал суду Мирзеханов. Он просил не лишать его свободы, отметив, что специальными навыками не обладает, угрожать свидетелям не может, скрываться тоже не собирается.

Следователь и прокурор ссылались на отсутствие у Мирзеханова регистрации в Москве, постоянной работы и наличие связей среди сторонников запрещенных исламистских организаций. "Только изоляция Мирзеханова от общества позволит соблюсти интересы следствия по сбору улик", - сказал следователь. Постановление Тверского суда пока не вступило в силу, защита намерена обжаловать его в Мосгорсуде. Максимальное наказание Мирзеханову в случае предъявления обвинений по вменяемым статьям может составить до 20 лет лишения свободы.