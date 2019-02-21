В Москве арестовали подозреваемого в убийстве таксиста на Самаркандском бульваре

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Кузьминский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста в Москве Лорса Хамиева, осужденного в 2009 году за подготовку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова.

"Постановлением Кузьминского суда в отношении Л. Хамиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 апреля", - сказала представитель суда, уточнив, что в рамках уголовного дела арестован еще один фигурант, а еще троим продлен срок задержания до 22 февраля.

По данным следствия, в ночь на 15 февраля возле Самаркандского бульвара обнаружено тело мужчины 1966 года рождения с огнестрельными ранениями. Установлено, что мужчина работал водителем такси. Инспекторы ДПС на следующий день задержали на трассе в Ростовской области подозреваемых в этом убийстве.

В апреле 2009 года Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил фигурантов дела о подготовке покушения на Рамзана Кадырова Лорса Хамиева и Умара Батукаева к восьми и пяти годам лишения свободы соответственно. Обвиняемый в пособничестве преступлению Руслан Мусаев был оправдан.

Ранее их обвиняли в подготовке теракта на 9 мая 2007 года в Москве, однако затем обвинение переквалифицировали на подготовку покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова.