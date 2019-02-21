СМИ: в результате взрыва в Африне погиб один человек

АНКАРА, 21 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще десять получили ранения в результате взрыва в городе Африн, который остается под контролем ВС Турции и бойцов так называемой Свободной сирийской армии. Об этом сообщило в четверг агентство Anadolu.

На улице Виллалар взорвался заминированный автомобиль. По данным агентства, за терактом могут стоять курдские формирования "Силы народной самообороны". Анкара считает их сирийским ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В январе в Африне произошли два теракта. В общей сложности в результате подрывов транспортных средств погибли не менее семи человек.

Африн в 65 км от Алеппо оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями 18 марта прошлого года в рамках операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны". С тех пор курды не прекращают вооруженных вылазок против турецких военнослужащих и бойцов вооруженной оппозиции.