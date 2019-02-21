Прокуратура Петербурга проверяет лицей, где ученика отстранили от уроков из-за цвета волос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петеребурга проверяет "Паскаль Лицей" из-за инцидента с учеником, которого отстранили от уроков из-за того, что он покрасил волосы. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Да, уже проводим проверку. У нас жалоба сегодня поступила от адвоката", - сказала представитель ведомства.

Ранее несколько СМИ Петербурга со ссылкой на адвоката семьи ребенка Анну Радованович сообщили о том, что в негосударственном образовательном учреждении "Паскаль Лицей" в Санкт-Петербурге ученика отстранили от уроков и заперли в учительской из-за того, что он перекрасил волосы.

"Паскаль Лицей" - частная школа в Петербурге. По данным сайта учреждения, она основана в 1997 году.