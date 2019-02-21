Жителя Петербурга арестовали за оправдание терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Алишера Джураева, который разместил в интернете материалы, оправдывающие теракт в метро города в апреле 2017 года. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алишера Джураева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма")", - сказано в сообщении.

Против заключения под стражу Джураев не возражал, оставив решение вопроса на усмотрение суда. По версии следствия, в день совершения теракта в метро Петербурга подозреваемый разместил два аудиофайла в сетевом приложении Zello. Записи оправдывали террористический акт в подземке.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Второй взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить. В результате теракта погибли 15 человек. Террорист Акбаржон Джалилов также погиб.