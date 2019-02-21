В Петербурге задержаны трое сотрудников транспортной полиции по делу о сбыте наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Трое сотрудников транспортной полиции задержаны в Петербурге по делу о сбыте наркотиков. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В отношении трех сотрудников транспортной полиции возбуждены уголовные дела … по статьям "Сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием служебного положения в крупном размере и превышение должностных полномочий", "Сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере и пособничество в превышении должностных полномочий". В настоящее время злоумышленники задержаны", - сказали в пресс-службе. Им предъявлено обвинение.

По версии следствия, трое полицейских решили искусственно завысить количество выявленных ими преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков "путем создания искусственных и контролируемых условий, провоцирующих граждан на их совершение". Для этого они привлекли неоднократно судимого гражданина, который по их поручению провоцировал людей на приобретение и хранение наркотиков. После этого полицейские их задерживали.

Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения. В пресс-службе транспортной полиции по СЗФО журналистам сообщили, что в ближайшее время будет решаться вопрос об увольнении сотрудников.